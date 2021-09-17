Талибов уличили в угрозах и давлении на сотрудников миссий ООН

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) оказывают давление на сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН). В этом их уличила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает ТАСС.

По словам постпреда, участники гуманитарных миссий организации регулярно подвергаются угрозам со стороны талибов. При этом стало известно, что Совет Безопасности ООН продлил свою миссию на афганской территории на полгода и принял соответствующую резолюцию.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сделать ряд исключений из санкций против «Талибана», чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. По его словам, государства должны сделать исключения «из практических соображений».

До этого верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что Афганистану нужна срочная поддержка со стороны международного сообщества для предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса. Он пришел к такому выводу после трехдневного посещения республики.