Талибы собрались выступать на Генассамблее ООН

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обратились в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В письме представителей движения на имя генсека также говорится, что постпред Афганистана при ООН больше не представляет страну, талибы направили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина для утверждения в этой должности.

«20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное "Исламский Эмират Афганистан», подписанное "Амир Ханом Моттаки" в качестве "министра иностранных дел", с запросом на участие в "76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21–27 сентября". В письме также указывалось, что с 15 августа [президент Афганистана] Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом», — отметил Дюжаррик.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сделать ряд исключений из санкций против «Талибана», чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. По его словам, государства должны сделать исключения «из практических соображений».

