В Германии выступили против участия талибов в Генассамблее ООН

Выступление представителей движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на Генеральной ассамблее ООН не решит проблем Афганистана. Против их участия высказался глава МИД Германии Хайко Маас, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время боевики должны обеспечить права человека и в особенности женщин в Афганистане. Также Маас считает, что талибы должны отделять себя от террористических группировок и включить в состав афганского правительства представителей других групп населения.

Ранее пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что талибы выразили желание выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Они также заявили, что посол Афганистана при ООН, назначенный правительством Ашрафа Гани, больше не представляет интересы страны. Взамен «Талибан» предложил назначить Мохаммада Сохаила Шахина.

В ООН сообщили, что вопрос о назначении нового постпреда Афганистана решится на комиссии по аккредитации.