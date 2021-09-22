В ООН отреагировали на решение талибов о назначении посла

В Организации Объединенных Наций (ООН) отреагировали на решение талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) о назначении посла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

По его словам, решать, кто будет представлять Афганистан в ООН, должен комитет по аккредитации. «Этот вопрос для комитета по аккредитации», — сказал Хак, отвечая на вопрос, о том, был ли ответ ООН на письмо талибов и кто теперь будет представлять республику в организации.

Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что предыдущий постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не будет представлять страну в организации. Талибы назначили нового представителя — Мохаммада Сухайля Шахина.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сделать ряд исключений из санкций против «Талибана», чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. По его словам, государства должны сделать исключения «из практических соображений».

