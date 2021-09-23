Лавров обсудил с Боррелем перспективы отношений между Россией и Евросоюзом

Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине на полях Генассамблеи ООН

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию в Афганистане на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Уточняется, что дипломаты затронули широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и ближневосточного урегулирования. Помимо этого, Лавров и Боррель обсудили состояние и перспективы отношений между Россией и Евросоюзом.

19 августа Боррель заявил, что ЕС не может позволить России и Китаю нарастить влияние в Афганистане. Глава международной дипломатии ЕС также назвал падение афганского правительства и победу «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) «катастрофой и кошмаром».