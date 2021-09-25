В МИД Мали прокомментировали сообщения о ЧВК Вагнера в стране

Глава МИД Мали о сообщениях насчет ЧВК Вагнера: нам не нужно обсуждать эту сферу с Россией

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о размещении частной военной компании (ЧВК) Вагнера в стране. Его слова приводит ТАСС.

Диоп провел в пятницу, 24 сентября, встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После встречи он ответил на вопрос о том, рассматривалась ли в ходе беседы тема размещения сотрудников ЧВК в Мали.

«Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности, данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией», — сказал он.

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Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что в случае прихода ЧВК Вагнера в Мали возможны серьезные последствия.

14 сентября Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. В Кремле опровергли эту информацию.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в различных странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

