Кремль прокомментировал информацию о сделке с ЧВК Вагнера в Мали

Песков заявил, что в Мали нет российских военных и официальные переговоры там не ведутся

На территории Мали нет российских военнослужащих. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о ведении переговоров между местными властями и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, сообщает РИА Новости.

«Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется. Из этого мы исходим», — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос, обсуждалась ли возможность оказания военной помощи Мали во время визита министра обороны в Россию. По словам Пескова, Москва поддерживает контакты со многими странами, в том числе африканского континента. При этом представитель Кремля снова подчеркнул, что «российских военных там нет».

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Ранее, как сообщает «Интерфакс», глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж выведет военных из Мали, если там начнут работать бойцы ЧВК Вагнера. Министр обороны Франции Флоранс Парли в свою очередь отметила, что присутствие наемников в Мали было бы «крайне тревожным».

Накануне Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, в Мали планируется направить до тысячи россиян. Четыре источника агентства заявили, что ЧВК Вагнера будет получать в месяц около 11 миллионов долларов. Официально эта информация не подтверждается.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.