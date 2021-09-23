ЧВК Вагнера отказалась помогать африканской стране

EU Reporter: чиновник из Экваториальной Гвинеи прилетал в Москву за помощью от ЧВК Вагнера

Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге некоторое время назад прилетал в Россию, чтобы попытаться наладить отношения и договориться о получении помощи от частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает EU Reporter.

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По информации издания, президент африканской страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого ищет союзников, чтобы преодолеть трудности на фоне введения санкций западными странами. Власти планировали привлечь российских бойцов к обеспечению безопасности, однако руководство ЧВК отказалось от предложения. Утверждается, что предложенные гвинейцами условия сотрудничества были неприемлемы для российской стороны.

Ранее в сентябре сообщалось, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По предварительным данным, в Мали планируется направить до тысячи россиян. За это ЧВК Вагнера будет получать в месяц около 11 миллионов долларов. Официально эта информация не подтверждается.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

