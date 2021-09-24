️На сессии Генассамблеи ООН вместо талиба выступит представитель Афганистана

В ООН заявили, что ️на сессии Генассамблеи выступит представитель Афганистана, а не талиб

️На сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 сентября выступит назначенный прежними властями Афганистана и признанный мировым сообществом Гулям Исхакзай, а не представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Так Дюжаррик ответил на вопрос о том, какое решение было принято насчет просьбы талибов дать возможность выступить.

«В списке выступающих в понедельник в качестве представителя Афганистана значится Гулям Исхакзай», — сказал он.

22 сентября пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что талибы выразили желание выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Они также заявили, что посол Афганистана при ООН, назначенный правительством Ашрафа Гани, больше не представляет интересы страны и предложили назначить на должность Мохаммада Сохаила Шахина.

В ООН сообщили, что вопрос о назначении нового постпреда Афганистана решится на комиссии по аккредитации. Позднее против их участия высказался глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, их выступление не решит проблем Афганистана.