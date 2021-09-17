В России указали на ошибки в резолюции СБ ООН по Афганистану

Зампостпреда России при ООН: в СБ не учли проблемы ИГ и наркоторговли в Афганистане

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) не учел проблемы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и наркоторговли в итоговой резолюции по Афганистану. На ошибки СБ указала заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, передает ТАСС.

Она отметила, что озвученные проблемы были проигнорированы «из-за позиций отдельных членов совета». Евстигнеева напомнила, что террористы и оборот наркотиков в Афганистане представляют собой многолетние вызовы «не только для страны, но и для региона в целом и за его пределами».

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Также зампостпреда передала надежду Кремля, что покинувшие афганскую территорию сотрудники ООН вернутся обратно в скором времени. Евстигнеева сообщила, что Россия позитивно воспринимает готовность нового правительства Афганистана сотрудничать с ООН и обеспечивать неприкосновенность сотрудников организации.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать исключения из санкций для членов «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). На такие шаги, по мнению Гутерриша, необходимо пойти, чтобы предупредить крах экономики Афганистана, а также обеспечить распределение гуманитарной помощи для населения страны.

13 сентября стало известно о намерении ООН направить Афганистану 20 миллионов долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти средства пойдут на поддержку гуманитарных операций в стране, контролируемой талибами.