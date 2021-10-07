Глава МИД Узбекистана встретился с правительством талибов в Кабуле

Министр иностранных дел Узбекистана посетил с официальным визитом Кабул

Делегация из Узбекистана во главе с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым посетила с официальным визитом Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИД.

В Кабуле Камилов встретился с членами временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

В частности, дипломат провел переговоры с замглавы афганского правительства по политическим вопросам, вице-премьером по экономическим вопросам, а также министрами иностранных дел, транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, гуманитарную помощь местному населению, а также реализацию на территории страны крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транспорта.

Кроме того, они договорились в ближайшее время провести переговоры в узбекском городе Термез, в рамках которых обсудят строительство на афганской территории железной дороги и линии электропередач (ЛЭП).

В конце августа официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил, что «Талибан» гарантировал сохранение в Афганистане официального статуса узбекского языка и пообещал способствовать его изучению и развитию. Позднее талибы издали временный закон, который лишил узбекский язык статуса официального.