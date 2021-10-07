Западные страны задумали возить наличные в Афганистан для помощи бедным

Дипломаты западных стран и официальные лица международных организаций будут возить наличные деньги в Афганистан, чтобы раздавать его местным беднякам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По задумке, деньги будут передаваться афганским банкам в обход финансовых структур «Талибана» (организация запрещена в России как террористическая). В свою очередь, банки начнут раздавать их людям, примерно по 200 долларов на руки. Мера необходима, так как наладить требующийся поток безналичного иностранного капитала в афганскую экономику сложно, пока талибы не достигли компромисса с международным сообществом.

При этом уже сейчас многие афганцы находятся на грани голода. Люди начали продавать свое имущество, чтобы купить еды. Сообщается, что талибы согласовали акцию международного сообщества, чтобы помочь населению. Вместе с голодом и политическими потрясениями в страну пришла засуха, а денег на восстановление в данный момент нет.

Ранее стало известно, что американское правительство разрешило вести некоторые финансовые операции с «Талибаном» и группировкой «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ как террористическая). На такой шаг Вашингтон пошел для продолжения гуманитарной помощи афганскому населению в условиях кризиса.