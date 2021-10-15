В России предупредили о тревожном знаке из-за Афганистана

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко предупредил, что последние новости о подготовке в стране новых боевиков и террористов-смертников являются тревожным знаком. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Серенко заявил, что талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) лишь имитируют борьбу с терроризмом в Афганистане. Более того, они пособничают различным группировкам и продолжают подготовку смертников.

«Они не прекратили подготовку боевиков в своих лагерях. Они вроде как победили везде, больше не с кем воевать, но тогда возникает вопрос, для чего они тогда готовят смертников, для чего они готовят новых боевиков, для чего они сегодня в Кабуле создали так называемый 19-й отдел полиции, который полностью упакован смертниками? Наконец, зачем в Афганистан сегодня прилетают иностранные боевики? Не менее двух тысяч иностранных боевиков прилетело с Ближнего Востока. Это люди, которые никогда в Афганистане не были и не знают ни одного из афганских языков», — заявил специалист по Афганистану.

Все это является тревожными знаками, высказался Серенко. Он заявил, что талибы не контролируют ситуацию в Афганистане. Эксперт подчеркнул, что Россия должна быть готова к новым вызовам со стороны Южной Азии. «Все это напрямую угрожает России. Не только Центральной Азии. А для России безопасность Центральной Азии является частью ее собственной национальной безопасности», — резюмировал Серенко.

Россия пока что официально не признала установленную талибами в Афганистане власть, а также не исключила «Талибан» из своего перечня террористических организаций. По словам президента Владимира Путина, с официальным признанием талибов торопиться не нужно. Тем не менее российские власти имеют контакты с талибами и ведут с ними переговоры — так, представителей организации пригласили в Москву 20 октября на встречу «московского формата» консультаций по Афганистану.