ИГ взяло ответственность за подрыв мечети в Кандагаре

Aljazeera: террористы ИГ взяли ответственность за подрыв мечети в Кандагаре с 47 жертвами

Террористы исламского государства (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) взяли отвественность за подрыв мечети в Кандагаре, в результате которого погибли минимум 47 человек. Об этом сообщает телеканал Aljazeera.

«Первый террорист-смертник взорвал свой жилет в коридоре мечети, в то время как второй террорист взорвал свой взрывной жилет в центре мечети», — говорится в заявлении группировки.

Этот взрыв стал еще одним в серии терактов против религиозных центров Афганистана. До этого, 8 октября террорист «Исламского государства — Вилаят Хорасан» (организация признана террористической и запрещена в России) устроил теракт у мечети Сайед Абад афганского города Кундуз.

3 октября ИГ устроило теракт возле мечети Идгах в афганской столице Кабул. Взорвалась бомба, заложенная у входа в мечеть. Взрыв унес жизни по меньшей мере 12 человек и еще 32 афганца пострадали. В ходе расследования инцидента боевики «Талибана» (организация запрещена в России) задержали троих подозреваемых.