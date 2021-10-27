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Россию назвали сторонником падения цен на газ в Европе

Bloomberg: Россия хотела бы снижения цен на газ в Европе на 60%
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Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российские власти не считают выгодными для себя рекордные цены на газ в Европе, которые колеблются на уровне тысячи долларов за тысячу кубометров и выше, и хотели бы их снижения на 60-70 процентов, до 300-400 долларов. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет Bloomberg.

Собеседники агентства назвали Кремль сторонником падения цен из-за желания сохранить свое влияние на энергорынке Европы в обозримом будущем. Высокая стоимость топлива закончится обрушением спроса на него и более быстрым переходам региона на возобновляемые источники энергии, что ударит по доходам экспортеров.

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В последний раз до нынешнего кризиса «Газпром» продавал Европе газ по 400 долларов за тысячу кубометров в 2013 году и до сих пор считает такой уровень идеальным, а ниже 200 долларов — нежелательным. Однако с тех пор цены снижались, пока на фоне восстановления мировой экономики и глобального энергоперехода не выросли в несколько раз.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства признал, что рост цен на газ может сказаться на потреблении газа в Европе, а значит, и на «Газпроме».

В свою очередь вице-премьер Александр Новак отметил, что ситуация приведет к подорожанию удобрений, а это создает риски нового повышения стоимости продуктов питания.

Позднее в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» российский лидер заявил, что «Газпром» мог бы поставить дополнительные объемы газа Европе в случае запуска газопровода «Северный поток-2». По какой причине российский экспортер не использует существующие транзитные мощности для решения проблемы, Путин не уточнил.

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