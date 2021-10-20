В России увидели риск нового роста цен на продукты из-за дорогого газа

Резкий рост стоимости газа в мире влияет на подорожание удобрений и снижение объемов их производства, что создает риски нового роста цен на продукты. Об этом на совещании президента с членами правительства предупредил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

Особенно заметна тенденция может быть в тепличных хозяйствах, где тратится больше энергии. В частности, заметно сложнее придется производителям тепличных помидоров и огурцов.

При этом чиновник указал, что не видит возможности скорого снижения напряженности с энергоносителями в Европе. В настоящее время кризис приводит к закрытию металлургических заводов. В Китае по той же причине закрывается текстильная промышленность и производства продуктов питания.

По словам Новака, вместе с газом дорожают и другие энергоносители. Так, цены на уголь за год выросли в 3-4 раза, до 160-200 долларов за тонну. По итогу цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз.