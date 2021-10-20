Путин опроверг заинтересованность России в росте цен на газ

Президент Владимир Путин опроверг заявления о том, что Россия заинтересована в бесконечном росте цен на газ. Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что снижение потребления газа в странах Евросоюза (ЕС) может сказаться и на российских компаниях, в том числе на «Газпроме». «Мы не в безвоздушном пространстве находимся, и то, что происходит на мировом энергетическом рынке, так или иначе отражается и на нас», — заявил президент.

Вице-премьер России Александр Новак назвал ситуацию на газовом рынке Европы напряженной и добавил, что не видит перспектив улучшения в ближайшее время. Кроме того, чиновник предупредил о возможном росте цен на продукты, так как энергетический кризис привел к нехватке удобрений для сельского хозяйства из-за закрытия заводов.

Ранее в октябре Путин назвал «полной чушью и бредом» заявления о том, то Россия использует газ в качестве оружия. Подобные заявления, по мнению президента, не имеют под собой никаких оснований. Путин подчеркнул, что российский поставщик «Газпром» исполняет все свои контрактные обязательства перед Европой.