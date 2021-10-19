МИД России рассказал о проблемах из-за высоких цен на газ в Европе

Желание считать Россию основным бенефициаром роста цен на газ в Европе лишено оснований, поскольку выгоды преувеличены, кроме того, ситуация несет массу проблем. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замглавы МИД России Александр Панкин.

По его словам, высокая стоимость газа подрывает спрос на него и доверие к этому виду топлива, что не играет на руку российским производителям. Помимо этого, такие скачки цен обязательно скажутся на инфляции в ЕС, а значит, и на российской экономике.

Панкин подчеркнул, что в первую очередь Россию интересуют стабильные цены на газ. Более того, по таким ценам она и поставляет топливо по долгосрочным контрактам. «Европейские компании, которые не оказались под давлением политиков от таких долгосрочных контрактов, продолжают получать газ по предсказуемым ценам», — напомнил дипломат.

Стоимость газа в Европе начала расти весной этого года, а осенние спотовые цены превысили предыдущий исторический максимум в несколько раз. По состоянию на 19 октября топливо торгуется на уровне выше тысячи долларов за тысячу кубометров, при этом заполненность газовых хранилищ в Европе остается на многолетних минимумах.

Ряд европейских политиков и экспертов обвиняют в сложившейся ситуации российские власти и «Газпром». По их мнению, дефицит газа в регионе связан с желанием ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2», который позволяет сократить транзит через Украину. В России эти обвинения категорически отрицают.

Вице-премьер Александр Новак указал, что «Газпром» не имеет возможности поставлять дополнительный газ в Европу при отсутствии контрактов, а в кризисе виновата недальновидность европейских чиновников. В свою очередь сама компания отмечает практически рекордный уровень добычи и экспорта газа.