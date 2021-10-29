В Кремле посчитали имидж «Газпрома» в мире великолепным

Требование «Газпрома» к Молдавии оплатить скопившийся за десятки лет долг за газ никак не скажется на его имидже в мире, который к настоящему времени великолепен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идет только о коммерческом споре. По его словам, не отразится конфликт и на внешнеполитическом имидже, по крайне мере так считают в Кремле.

Песков напомнил, что в последние недели европейские лидеры и компании-контрагенты неоднократно заявляли о том, что «Газпром» выполняет взятые на себя обязательства.

Предыдущий контракт «Газпрома» с Молдавией завершился 30 сентября. С того момента российский газ идет в республику по временному соглашению, причем по цене в несколько раз выше, чем раньше. Перед заключением нового контракта компания настаивает на полной выплате долга в размере 709 миллионов долларов, который накопился с 1990-х годов.

Власти Молдавии согласны начать переговоры по поводу выплаты долга, но хотят перед этим провести независимый аудит. На данный момент стороны не могут прийти к какой-либо совместной позиции.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам, указывало, что для Кремля газовый контракт с Молдавией стал частью более общей повестки. Она заключается в установлении новых отношений с республикой после прихода на пост президента проевропейской Майи Санду.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица указала, что если договориться с Россией не удастся, то на покупку газа придется потратить до 800 миллионов евро. Ранее Песков отмечал, что каким бы ни было соглашение с другими поставщиками, цена на газ все равно будет выше, чем по российскому контракту.