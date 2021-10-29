Песков заявил о желании «Газпрома» договориться с Молдавией по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» открыт для продолжения диалога с Молдавией по поставкам газа и готов искать взаимоприемлемые варианты решения проблемы, пишет ТАСС. Песков добавил, что на данный момент договориться о сотрудничестве не удалось, однако долг Молдавии растет, поэтому переговоры необходимо продолжать.

«Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, "Газпром" открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — подчеркнул пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что «Газпром» — коммерческая компания, и не может прощать долги.

Хоть компании и не удалось заключить контракт с Молдавией к настоящему времени, это никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России и «Газпрома», считают в Кремле, ведь компания выполняет все свои обязательства. «Имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" точно выполняет все взятые на себя обязательства,» — напомнил Песков.