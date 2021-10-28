Молдавия купит газ у Украины

Власти Молдавии заключили контракт на покупку 1,5 миллиона кубометров газа у украинского «Нафтогаза», передает РИА Новости.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Агентства государственной собственности, покупка произошла по итогам тендера, победителем которого стало предложение «Нафтогаза». Ожидается, что Кишинев получит газ уже в пятницу, 29 октября. Иные подробности сделки пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что Молдавия будет покупать небольшие объемы газа на международном рынке ежедневно, чтобы таким образом не допустить понижения давления в газопроводе до критической отметки и восполнить нехватку топлива. Ежедневные тендеры будет объявлять госкомпания Energocom. В начале недели первый тендер выиграла польская PGNiG, затем — голландская VIrol, а также совместное предложение двух компаний — международной компании DXT Commodities и польской PGNiG.

Одновременно Молдавия продолжает переговоры о поставках газа с российским «Газпромом». Очередная встреча прошла в четверг, 28 октября, и завершилась безрезультатно.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц.