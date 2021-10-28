«Газпром» отреагировал на просьбу Польши снизить цену на газ

«Газпром экспорт» отреагировал на обращение польской стороны о снижении цены на газ по контракту. В компании уточнили, что в настоящее время изучают его, передает ТАСС.

«"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», — сообщили агентству в компании.

Ранее стало известно, что польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа. Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что «Газпром» может пойти на уступки в том случае, если Варшава прекратит вставлять палки в колеса в процесс запуска «Северного потока-2».