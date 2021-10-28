Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо компании. Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке.

«28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке», — сказано в обращении.

Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Цена в рамках контракта уже пересматривалась ранее, а в 2018 году PGNiG получила право требовать снижения цены на российский газ. «Газпром» подавал жалобу, однако польская компания в 2020 году выиграла суд. PGNiG, прося снизить контрактную цену, напоминала, что право выступить за пересмотр ценовых условий есть у любой стороны соглашения.