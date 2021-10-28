В России оценили просьбу Польши дать скидку на газ

Если Польша прекратит вставлять палки в колеса в процесс запуска «Северного потока-2» (СП-2), тогда «Газпром» может пойти на уступки и снизить цену поставок газа. В любом другом случае компании будет это не выгодно, считает директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин. Своим мнением на этот счет специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

Польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо компании. Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке.

«28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке», — сказано в обращении.

Глава PGNiG Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, и она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Только бизнес, ничего личного

По мнению Пикина, польский энергетический концерн предпринял попытку апеллировать к чувству долга, совести и человеколюбию «Газпрома». Выбранную тактику эксперт счел неудачной.

Материалы по теме Водородная бомба Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

«Они сами долгие годы боролись за то, чтобы в контрактах с "Газпромом" у них стояла рыночная цена. Что такое рыночная цена — это биржевая спот-цена. "Газпром" вынужденно с годами пришел к тому, что его контракты в большинстве стали заключены по спотовым ценам. Но в этом году все резко переобулись в воздухе, потому что живая, та самая спотовая цена оказалась очень высокой, а вот эта неправильная, как все считают, привязанная к нефтяной корзине, стала в несколько раз меньше. Естественно, политика тут же была забыта, и теперь они хотят вернуть старую цену. Это если переводить с лицемерного на русский. Все это выглядит забавно. За что боролись, на то и напоролись», — пояснил Пикин.

Он отметил, что снижение цен на поставки газа PGNiG для «Газпрома» не выгодны. Специалист заявил, что компания могла бы пойти на такие уступки, например, для Белоруссии в силу природы отношений России с республикой. Однако для Варшавы таких исключений не будет, подчеркнул Пикин.

«Там сугубо деловые отношения. Я бы на месте "Газпрома" подумал еще, если бы Польша проголосовала за "Северный поток-2", почему бы и нет. Вы перестаете вставлять палки в колеса нашему проекту, ускоряете запуск "Северного потока-2", прекращаете всю полемику в эту сторону, мы идем на уступки и, так и быть, даем скидку. Вот это нормальный бизнес-подход. Никакой политики, чистый бизнес. Тогда имеет смысл, а так — с чего бы вдруг?» — заявил эксперт по энергетике.

Ямальский договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Цена в рамках контракта уже пересматривалась ранее, а в 2018 году PGNiG получила право требовать снижения цены на российский газ. «Газпром» подавал жалобу, однако польская компания в 2020 году выиграла суд. PGNiG, прося снизить контрактную цену, напоминала, что право выступить за пересмотр ценовых условий есть у любой стороны соглашения.