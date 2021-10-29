«Газпром» сообщил о прибыли в триллион рублей

За первые девять месяцев года чистая прибыль «Газпрома» достигла одного триллиона и 55 миллиардов рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает ТАСС.

Год назад в эти же сроки компания на фоне резкого падения поставок и цен на газ получила более 500 миллиардов рублей убытка. Выручка с января по сентябрь 2021 года составила 4,22 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Себестоимость продаж увеличилась на 9,1 процента, до 1,992 триллиона рублей.

Ранее 29 октября «Газпром» сообщил о достижении планового уровня газа в подземных хранилищах (ПХГ) в России. Работа по закачке газа продолжится до 8 ноября.

В сентябре сообщалось, что «Газпром» нарастил добычу газа в годовом выражении на 17 процентов, до 378 миллиардов кубометров. А в августе компания рассказала о прибыли в 995,5 миллиарда рублей по международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие.

Финансовые показатели российской компании растут на фоне разворачивающегося в мире энергокризиса, который привел к дефициту и рекордным уровням цен на природный газ. В начале месяца, 5 октября, акции компании «Газпром» впервые в истории превысили отметку в 380 рублей.