Молдавия заявила о продлении контракта с «Газпромом»

Министерство инфраструктуры Молдавии заявило о продлении контракта с «Газпромом» на 5 лет

Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что страна договорилась о продлении контракта с российским «Газпромом». Срок составит пять лет, сообщает ТАСС.

Ведомство также уточнило, что «Газпром» начнет поставки с 1 ноября, сторонам удалось согласовать формулу расчета стоимости газа и погашения долга. «В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и «Газпромом». Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией «Молдовагаз», — говорится в сообщении министерства. Там также заявляется, что участники консультаций условились о продолжении переговоров, которые позволят установить график платежей.

Ранее 29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» открыт для продолжения диалога с Молдавией по поставкам газа и готов искать взаимоприемлемые варианты решения проблемы.

В конце сентября истек срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках, после чего страна столкнулась с газовым кризисом. Российская сторона настаивала на том, чтобы Кишинев погасил существующий долг, Молдавия не хотела его признавать. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица говорила, что в случае недостижения договоренностей с Россией, в ближайшее время Кишиневу придется потратить 800 миллионов евро на покупку газа у других поставщиков на пять месяцев отопительного сезона.

