В Молдавии заявили о закупке газа у «Газпрома» по цене ниже рыночной

Советник вице-премьера Молдавии: Кишинев закупит у «Газпрома» газ по цене ниже рыночной

Молдавия будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной. Об этом заявила советник находящегося на переговорах в Санкт-Петербурге вице-премьера, министра инфраструктуры страны Андрея Спыну Алина Мерлич.

По ее словам, российский газ обойдется Кишиневу дешевле любых других источников.

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Ранее сообщалось, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдавию. В компании рассказали, что договор заключен на пять лет. Поставки российского газа молдавским потребителям начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, заявили в «Газпроме».

В Кишиневе также рассказали, что в ходе переговоров в Санкт-Петербурге удалось согласовать формулу расчета цены газа и аудита долга, накопленного компанией «Молдовагаз».

В конце сентября истек срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках, после чего страна столкнулась с газовым кризисом. Российская сторона настаивала на том, чтобы Кишинев погасил существующий долг, Молдавия не хотела его признавать. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица утверждала, что страна не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам и пойти на условие оплаты долга и получения скидки в 25 процентов.

