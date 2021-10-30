Названа возможная цена на газ по новому контракту Молдавии с «Газпромом»

ТАСС: цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» может вырасти в два раза

Молдавия по новому контракту с компанией «Газпром», возможно, будет платить 500-600 долларов за тысячу кубометров газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника агентства, с учетом ситуации на рынке изменения, внесенные в систему расчета цены на поставляемый газ, могут привести к двукратному увеличению стоимости для Молдавии по сравнению со старой формулой. Также отмечается, что Кишинев в соответствии с договоренностью обязался выплатить исторический долг за газ, который с учетом пени составляет 700 миллионов долларов.

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Ранее сообщалось, что Молдавия будет закупать у «Газпрома» газ по цене ниже рыночной. Советник вице-премьера, министра инфраструктуры страны Андрея Спыну Алина Мерлич заявила, что российский газ обойдется Кишиневу дешевле любых других источников.

29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдавию. В компании рассказали, что договор заключен на пять лет. Поставки российского газа молдавским потребителям начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, заявили в «Газпроме».

В конце сентября истек срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках, после чего страна столкнулась с газовым кризисом. Российская сторона настаивала на том, чтобы Кишинев погасил существующий долг, Молдавия не хотела его признавать. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица утверждала, что страна не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам и пойти на условие оплаты долга и получения скидки в 25 процентов.