В Молдавии назвали переговоры с «Газпромом» непростыми

Глава «Молдовагаза» Чебан о переговорах с «Газпромом»: это были очень непростые переговоры

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан назвал непростыми переговоры руководства «Газпрома» и делегации правительства Молдавии. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Это были очень непростые переговоры, но рад, что команда Молдовагаз в лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм», — отметил Чебан.

Глава компании также лично поблагодарил вице-премьера Молдавии Андрея Спыну за «гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию» во время переговоров. «Также хочу поблагодарить своих коллег из "Молдовагаза" и "Газпрома" за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стоят перед нами. Нам предстоит еще очень много работы», — написал он.

Ранее советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну Алина Мерлич заявила, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной.

29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдавию. В компании рассказали, что договор заключен на пять лет. Поставки российского газа молдавским потребителям начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, заявили в «Газпроме».