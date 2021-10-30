«Газпром» прокомментировал прокачку газа в Европу по трубопроводу «Ямал»

«Газпром»: прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал» проходит в полном объеме

Представители компании «Газпром» оценили ситуацию с прокачкой газа в Европу по российскому трубопроводу «Ямал», отметив, что она проходит в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации «Газпрома», заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Что касается колебаний спроса на газ, то на них влияют фактические потребности покупателей.

Ранее газотранспортный оператор Gascade сообщил, что утром 30 октября прокачка по трубопроводу «Ямал» резко снизилась, а спустя время полностью остановилась. Также был зафиксировал реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.