Молдавия станет платить вдвое больше за российский газ

Тариф на газ в Молдавии вырастет с 235 до 537 долларов за тысячу кубометров

Внутренний тариф на газ в Молдавии увеличится в два раза — с 235 до 537 долларов за тысячу кубометров. Решение об этом утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) страны, передает ТАСС.

По таким временным ценам российско-молдавская компания «Молдовагаз» станет поставлять топливо с 1 по 30 ноября. При расчете тарифа взяты за основу прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, расходы на транспортировку и распределение.

«Молдовагаз» 6 октября захотел платить вдвое больше за газ, приобретаемый у «Газпрома», запросив разрешение у НАРЭ. Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стал значительный рост закупочных цен, отметили в компании.

Молдавская сторона и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт сроком на пять лет. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика осталась им довольна. Также было принято решение провести аудит и после этого говорить о реструктуризации задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом».