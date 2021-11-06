В Молдавии захотели увеличить вдвое цены на российский газ

Компания «Молдовагаз» захотела увеличить вдвое цены на газ, приобретаемый у «Газпрома» и запросила разрешение у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу газораспределительной компании.

Как отмечается в сообщении, компания направила запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям в 2021 году с 4 128 до 9 396 леев за кубических метров (с 16 500 до 37 500 рублей). «Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен», — сообщила компания.

Молдавская сторона и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт сроком на пять лет. Российская компания назвала условия взаимовыгодными. Кишинев также остался доволен новыми договоренностями.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала переговоры с «Газпромом» жесткой игрой России в условиях кризиса на газовом рынке и аномально высоких цен на топливо. По ее словам, страна намерена прил