Молдавия решила изменить законодательство ради газа

Премьер Гаврилица: в Молдавии внесут поправки в закон, чтобы не остаться без запасов газа

Власти Молдавии внесут изменения в законодательство ради того, чтобы страна могла сохранить запасы газа на определенный период и не остаться без топлива в кризисной ситуации. Об этом решении заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, ее слова приводит ТАСС.

«Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени. Мы введем поправки, которые обеспечат энергобезопасность страны», — подчеркнула глава молдавского кабмина.

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Гаврилица добавила, что изменения в законе нужны для того, чтобы в будущем Молдавия не осталась без запасов газа или альтернативного резервного топлива в случае наступления кризиса.

Молдавская сторона и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт сроком на пять лет. Российская компания назвала условия взаимовыгодными. Алина Мерлич, советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну, заявила, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной.

Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, сообщила, что Кишинев остался доволен новыми договоренностями. Реструктуризацию задолженности перед «Газпромом» стороны обсудят после проведения аудита. Срок предыдущих договоренностей о поставках истек в конце сентября, после чего страна столкнулась с газовым кризисом.

