Молдавия поблагодарила США за преодоление энергетического кризиса

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за помощь в преодолении газового кризиса. Об этом глава государства написала на своей странице в Twitter.

Она выразила благодарность Соединенным Штатам за то, что они были вместе с Молдавией во время топливного кризиса, и понадеялась на продолжение подобного сотрудничества между странами.

«Мы надеемся на продолжение тесной работы над повышением устойчивости нашего энергетического сектора», — заявила президент.

29 октября «Газпром» продлил на пять лет топливный контракт с «Молдовагазом». В российской компании заявили, что с 1 ноября начнут поставлять газ в Молдавию на взаимовыгодных условиях.

До этого Санду сообщала, что внешние партнеры республики намерены оказать государству поддержку в преодолении газового кризиса. Политик подчеркнула, что руководство страны уже обратилось за помощью с импортом топлива к Германии, Польше и Румынии. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию президент возложила на прежние власти Молдавии.