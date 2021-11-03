Президент Молдавии обсудила газоснабжение страны с Меркель

Президент Молдавии Майя Санду провела телефонные переговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом рассказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

Он рассказал, что во время беседы лидеры двух государств обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в Молдавии. В частности, затрагивались такие темы, как газоснабжения страны и программа реформ. Зайберт также отметил, что одной из тем переговоров стало урегулирование приднестровского конфликта.

По словам представителя немецкого кабмина, Меркель заверила Санду, что правительство ФРГ продолжит поддерживать проевропейский курс реформ в республике.

29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку газа в Молдавию. В российской компании заявили, что поставки молдавским потребителям начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях.

Ранее Санду сообщала, что внешние партнеры Молдавии намерены оказать стране поддержку в преодолении газового кризиса. Политик подчеркнула, что страна уже обратилась за помощью с импортом топлива к Германии, Польше и Румынии. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию президент республики возложила на прежние власти. По ее мнению, они вовремя не озаботились энергетической безопасностью государства.