Россия и Молдавия подпишут соглашение о долге за газ

Россия и Молдавия до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении долга компании «Молдовагаз», рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Его заявление цитирует РИА Новости.

К этому сроку будет проведен независимый аудит задолженности, уточнил молдавский вице-премьер. 1 ноября пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов сообщил, что «Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах формуле расчета цены, пояснил он.

Контракт «Газпром» и молдавская сторона продлили 29 октября сроком на пять лет. В «Газпроме» условия назвали взаимовыгодными. Сходную оценку договоренностям дал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никаким другим результат коммерческих договоренностей быть не может, а переговоры сторон шли именно в этом ключе.

Алина Мерлич, советник Спыну, уже уточняла, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика осталась довольна заключенным с российским «Газпромом» газовым контрактом.