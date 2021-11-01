В Кремле назвали выгодным контракт по газу с Молдавией

Контракт на поставки газа в Молдавию «Газпромом» является взаимоприемлемым и взаимовыгодным. Об этом, комментируя начало поставок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, никаким другим результат коммерческих договоренностей быть не может, а переговоры сторон шли именно в этом ключе.

Ранее в понедельник, 1 ноября, сообщалось, что «Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту. Пресс-секретарь российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов уточнил, что поставки идут через территорию Украины.

До этого Алина Мерлич, советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну заявила, что страна будет закупать газ по цене ниже рыночной.

Президент Молдавии Майя Санду также отметила, что осталась довольна новыми договоренностями по поставкам топлива. По ее словам, переговоры по задолженности продолжатся после проведения аудита, как и хотела молдавская сторона. Темой дискуссий станет план погашения и реструктуризация долга.