«Газпром» начал поставки в Молдавию по новому контракту

«Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту, пишет ТАСС со ссылкой на заявления пресс-секретаря российского-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александра Барбова. Он уточнил, что поставки газа идут через территорию Украины.

«Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены», — сообщил Барбов.

«Газпром» и молдавская сторона продлили контракт 29 октября сроком на пять лет. Условия в «Газпроме» назвали взаимовыгодными. Алина Мерлич, советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну заявила, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной.

Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, сообщила, что Кишинев остался доволен новыми договоренностями. «Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Было и второе — это долги», — отметила Санду. Реструктуризацию задолженности перед «Газпромом» стороны обсудят после проведения аудита. Срок предыдущих договоренностей о поставках истек в конце сентября, после чего страна столкнулась с газовым кризисом.