В Молдавии сообщили о ежемесячном пересмотре цены на газ

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил о том, что цена на газ будет пересматриваться ежемесячно. Его слова в эфире телеканала Pro TV передает РИА Новости.

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Как объяснил Спыну, стоимость будет зависеть от биржевых цен на нефть и газ и определяться в конце каждого месяца. Так, в ноябре она составит около 450 долларов. «Это значит, что в декабре стоимость для нас может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», — отметил он.

Молдавский политик напомнил, что условия контракта засекречены по просьбе российской стороны, так как формула расчета стоимости газа является коммерческой тайной. При этом в Молдавии с ней ознакомлены все, кто имеет доступ к государственной тайне. Также «Молдовагаз» должна будет ознакомить с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для потребителей в стране.

Контракт на поставки газа «Газпром» и молдавская сторона продлили 29 октября сроком на пять лет. В «Газпроме» условия назвали взаимовыгодными. Сходную оценку договоренностям дал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никаким другим результат коммерческих договоренностей быть не может, а переговоры сторон шли именно в этом ключе.