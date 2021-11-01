Стал известен срок оплаты долга Молдавии «Газпрому»

Молдавия планирует погасить все долги перед «Газпромом» до весны 2027 года

Власти Молдавии в ходе переговоров с руководством «Газпрома» по новому контракту обязались погасить все долги перед российским поставщиком до 2027 года. Такой вывод следует из протокола переговоров, опубликованного в Facebook Министерства инфраструктуры Молдавии.

Срок стал известен из пункта о будущем соглашении по поводу урегулирования задолженности, которое стороны должны подписать до 1 мая 2022 года. Предполагается, что в нем будет пункт о выплате всех средств в течение пяти лет с момента подписания договора.

При этом перед началом выплат будет проведен полный аудит долга, который по версии российской стороны достиг 709 миллионов долларов. По словам вице-премьера республики Андрея Спыну, только после этого станут понятны условия и график.

На прошлой неделе Кишинев договорился о новом пятилетнем контракте на поставку газа. Предыдущий закончился 30 сентября, после чего цены на газ для республики выросли в несколько раз.

В «Газпроме» называли погашение имеющегося долга одним из условий заключения нового контракта, в противном случае угрожали уже в декабре полностью остановить поставки. По итогу переговоров стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами.

Утром в понедельник, 1 ноября, «Молдовагаз» сообщил о начале поставок по новому контракту через территорию Украины.

