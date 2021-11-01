Молдавия определилась с проверкой долгов перед «Газпромом»

Молдавия должна завершить проверку долгов перед «Газпромом» до мая 2022 года. Такую дату назвал вице-премьер республики Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

Молдавия договорилась с российским поставщиком о том, что к газотранспортной компании «Молдовагаз» не будут применяться санкции до проведения аудита. «После этого мы определим условия и календарный план возмещения задолженности», — заявил Спыну и отметил, что республика в дальнейшем займется совершенствованием своей энергетической безопасности.

Энергоснабжение Молдавии оказалось под угрозой после того, как у страны в октябре закончился договор с «Газпромом». Соглашение продлили на месяц, в течение которого республика покупала газ по рыночной цене около 790 долларов за тысячу кубометров. Молдавия хотела договориться о заключении нового контракта на более выгодных условиях, но «Газпром» потребовал сначала оплатить долг в размере 709 миллионов долларов. Молдавия отказалась признавать задолженность.

Страны все же смогли договориться, и 29 октября Молдавия заключила новый договор с «Газпромом» на пять лет. Газ будет продаваться республике по цене ниже рыночной, поставки начались 1 ноября. Президент Молдавии Майя Санду осталась довольна соглашением, а в Кремле назвали контракт выгодным для «Газпрома». Переговоры по выплате задолженности продолжатся после проведения аудита.