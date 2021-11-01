Додон рассказал о повышении тарифов на газ для жителей Молдавии в два раза

Экс-президент Додон: тариф на газ в Молдавии вырастет для потребителей минимум в два раза

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что тариф на газ для рядовых потребителей в стране может вырасти как минимум в два раза. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала Prime, передает РИА Новости.

По его словам, повышение тарифов на энергоресурсы автоматически вызовет рост цен на все остальные товары и услуги. Додон рассказал, что, по оценке специалистов, цена на газ может вырасти с 4,3 лея (25 центов) до 8-14 леев (45-80 центов). При этом экс-глава государства подчеркнул, что такую цену будет сложно платить потребителям, а также это создаст проблемы для производителей.

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В то же время Додон отметил, что власти Молдавии получили хороший контракт в существующих условиях. По его словам, Россия проявила понимание в переговорах с Кишиневом и доказала, что является хорошим другом страны, продлив соглашение о поставках газа. «Я считаю, что Россия и Молдавия нашли компромисс и пошли на взаимные уступки, продлив контракт на поставки газа», — резюмировал бывший президент.

Контракт на поставки газа «Газпром» и молдавская сторона продлили 29 октября сроком на пять лет. В «Газпроме» условия назвали взаимовыгодными. Сходную оценку договоренностям дал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никаким другим результат коммерческих договоренностей быть не может, а переговоры сторон шли именно в этом ключе.