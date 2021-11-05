В Совфеде раскритиковали заявление Молдавии по газовому контракту с Россией

Пушков о газовом контракте с Молдавией: как ни поступает Россия, все нашим партнерам плохо

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания руководства Молдавии о новом газовом контракте страны с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что как ни поступает Москва, ее «партнерам» все плохо. Он подчеркнул, что когда Россия не заключала контракт с Кишиневом было плохо, когда заключила на приличных для Молдавии условиях — тоже. «За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа», — рассказал член Совфеда.

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Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала переговоры с «Газпромом» жесткой игрой России в условиях кризиса на газовом рынке и аномально высоких цен на топливо. По ее словам, страна намерена приложить максимум усилий, чтобы иметь альтернативные источники газа.

В то же время молдавский президент Майя Санду поблагодарила США за помощь в преодолении газового кризиса. Она выразила благодарность Соединенным Штатам за то, что они были вместе с Молдавией во время топливного кризиса, и понадеялась на продолжение подобного сотрудничества между странами.

29 октября «Газпром» продлил на пять лет топливный контракт с «Молдовагазом». В российской компании заявили, что с 1 ноября начнут поставлять газ в Молдавию на взаимовыгодных условиях.

