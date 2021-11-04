В Молдавии оценили цены на газ после переговоров с «Газпромом»

Президент Молдавии Санду: цена на газ выросла не так сильно, как ожидалось

В результате переговоров с «Газпромом» цена на газ для Молдавии выросла не так сильно, как ожидалось. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1, пишет РИА Новости.

«Газовый контракт был подписан. К сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром"», — заявила она. В то же время она добавила, что страну все равно ожидает повышение тарифа.

Глава Молдавии также отметила, что переговоры с российской компанией могли пройти легче и завершиться намного быстрее, однако этому помешали аномально высокие цены на топливо на мировом рынке.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала переговоры с «Газпромом» жесткой игрой России в условиях кризиса на газовом рынке и аномально высоких цен на топливо. По ее словам, страна намерена приложить максимум усилий, чтобы иметь альтернативные источники газа.

Молдавская сторона и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт сроком на пять лет. Российская компания назвала условия взаимовыгодными. Кишинев также остался доволен новыми договоренностями.