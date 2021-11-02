Молдавия понадеялась на новый контракт с «Газпромом»

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала N4 заявил, что Молдавия надеется заключить новый контракт с «Газпромом» в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий», — сказал он.

По словам Чебана, «Газпром» и «Молдовагаз» впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить все существующие проблемы.

«Газпром» и молдавская сторона продлили контракт 29 октября сроком на пять лет. Условия в «Газпроме» назвали взаимовыгодными. Алина Мерлич, советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну заявила, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной.

Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, сообщила, что Кишинев остался доволен новыми договоренностями. «Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Было и второе — это долги», — отметила Санду. Реструктуризацию задолженности перед «Газпромом» стороны обсудят после проведения аудита. Срок предыдущих договоренностей о поставках истек в конце сентября, после чего страна столкнулась с газовым кризисом.