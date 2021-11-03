В Молдавии назвали переговоры с «Газпромом» жесткой игрой России

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV назвала переговоры с «Газпромом» жесткой игрой России в условиях кризиса на газовом рынке и аномально высоких цен на топливо. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке», — заявила глава молдавского кабмина в ответ на вопрос, считает ли она позицию Москвы по газу шантажом.

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Гаврилица добавила, что страна намерена приложить максимум усилий, чтобы иметь альтернативные источники газа. Она выразила надежду, что в дальнейшем Кишинев сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.

Ранее премьер-министр заявила, что власти Молдавии внесут изменения в законодательство ради того, чтобы страна могла сохранить запасы газа на определенный период и не остаться без топлива в кризисной ситуации.

Молдавская сторона и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт сроком на пять лет. Российская компания назвала условия взаимовыгодными. Алина Мерлич, советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну, заявила, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной.

Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, сообщила, что Кишинев остался доволен новыми договоренностями. Реструктуризацию задолженности перед «Газпромом» стороны обсудят после проведения аудита. Срок предыдущих договоренностей о поставках истек в конце сентября, после чего страна столкнулась с газовым кризисом.

