В Раде обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook обвинил Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины.

По его словам, Молдавия заключила договор на покупку энергии пять лет с российским «Газпромом» сразу после того, как Украина «подарила» ей один миллион кубометров газа. При этом Литва купила энергию из России, хотя до этого «призывала не делать этого самой Украине».

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры ради условий нового контракта о поставке российского газа в республику.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться о цене, также Кишинев отказался признать долг перед «Газпромом».