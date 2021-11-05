Молдавия и «Газпром» заключили «скелетное» соглашение о погашении долга

«Газпром» и «Молдовгаз» разработали скелетное соглашение о погашении пятилетнего долга Молдавии за газ. Об этом сообщил глава «Молдовгаза» Вадим Чебан в эфире телеканала RTR Moldova. Его слова приводит агентство «Прайм».

Он отметил, что компании в решении этого вопроса необходима поддержка акционеров, поскольку внутренних резервов «Молдовгаза» может не хватить. По словам Чебана, помочь может межправительственное соглашение о сотрудничестве в энергетике, которое Кишинев и Москва намерены заключить в 2022 году.

Чебан рассказал, что уже составлен примерный календарный план, в соответствии с которым долг должен быть погашен в течении пяти лет. Глава «Молдовгаза» отметил, что Газпром дал компании отсрочку и предложил провести аудит чтобы урегулировать процесс. «Если мы не найдем решения по долгу, то это приведет к процессу несостоятельности компании», — подчеркнул Чебан.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдавии внесут изменения в законодательство ради того, чтобы страна могла сохранить запасы газа на определенный период и не остаться без топлива в кризисной ситуации.

Молдавская сторона и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт сроком на пять лет. Российская компания назвала условия взаимовыгодными. Алина Мерлич, советник вице-премьера, министра инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну, заявила, что страна будет закупать у компании «Газпром» газ по цене ниже рыночной.

