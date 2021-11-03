Молдавия захотела попросить «Газпром» о реструктуризации долга

Молдавия после проведения аудита долга компании «Молдовагаз» может попросить «Газпром» о реструктуризации. О такой возможности заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала Moldova 1, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, для решения есть «немного времени», аудит должен быть проведен за четыре-пять месяцев.

«Затем будем решать, существует ли возможность погасить долг в течение пяти лет. Если нет, то придется вести переговоры с "Газпромом" и просить о реструктуризации долга», — заявил он.

По его словам, правительство отрицает возможность превращения долга «Молдовагаза» в государственный долг, ситуация должна быть урегулирована на уровне двух компаний.

Ранее бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что тариф на газ для рядовых потребителей в стране может вырасти как минимум в два раза. Это, по его словам, автоматически вызовет рост цен на все остальные товары и услуги.

Контракт на поставки газа «Газпром» и молдавская сторона продлили 29 октября сроком на пять лет. В «Газпроме» условия назвали взаимовыгодными. Сходную оценку договоренностям дал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никаким другим результат коммерческих договоренностей быть не может, а переговоры сторон шли именно в этом ключе.