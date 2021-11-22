В Молдавии пообещали решить проблему с «Газпромом» в кратчайшие сроки

Компания «Молдовагаз» пообещала при помощи властей Молдавии решить проблему с «Газпромом», касающуюся невыплаты долга, в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ответил на ультиматум «Газпрома». Чебан отметил, что в компании получили уведомление «Газпрома». Он объяснил, что речь в данном случае идет об оплате потребления за октябрь и половине оплаты за ноябрь. «У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», — заявил глава «Молдовагаза».

22 ноября представитель российской энергетической компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о том, что Молдавии был выдвинут ультиматум. Производитель топлива предупредил, что перекачка газа в страну будет остановлена через 48 часов в случае невыплаты долгов.

В конце октября «Газпром» заключил контракт с Молдавией при условии 100-процетной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок выплат наступил 22 ноября, в связи с чем компания и сделала правительству страны предупреждение.

